Юлия Ковальчук выложила в Instagram новый пост. В нем она призналась, как относилась к супругу на протяжении долгих лет.

Юлия Ковальчук выложила в Instagram новый пост. В нем она призналась, как относилась к супругу на протяжении долгих лет.На снимке девушка сфотографировала себя на фоне небольших скал и моря. Она максимально естественна в кадре: без макияжа, с растрепанными волосами и серой спортивной толстовке.Под постом девушка написала свои воспоминания о совместной жизни с Алексеем Чумаковым. Девушка признается, что постоянно мучила супруга желанием жить в одном ритме. Она хотела рано вставать, отправляться на прогулку, жить в вечном движении.Только спустя время Юлия осознала ошибку. Она сожалеет о том, что вела себя так глупо и эгоистично. Теперь светская львица научилась отдыхать в одиночестве в своем ритме, а Алексея больше не стремится выдернуть из кровати ни свет, ни заря, сообщает."По-моему, лохматое утро выглядит именно так", – добавила под снимком Ковальчук.Поклонники не оставили без внимания рассуждения девушки. Многие признавались, что до сих пор поступают также. Кто-то спрашивал совет, как с этим бороться. Нашлись даже те, кто без лишних слов просто такое необдуманное поведение звезды в прошлом. "Это было давно!", – написал подписчик.