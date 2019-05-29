В Мюнхене проходит этап Кубка мира по стрельбе. Россиянка Юлия Зыкова победила в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений.

В Мюнхене проходит этап Кубка мира по стрельбе. Россиянка Юлия Зыкова победила в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений.Юлия Зыкова набрала 461,6 балла, опередив на две десятые британку Шинейд Макинтош. На третьем месте норвежка Катрин Лунд (450,2). Зыкова выиграла путевку на Олимпийские игры 2020.Это вторая награда для российских стрелков на соревнованиях в Мюхнене. Ранее Артем Черноусов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.