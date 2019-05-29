Замироточивший крест на могиле Юлии Началовой взбудоражил народ. Комментаторы новости разделились на два лагеря: одни верят в чудо, другие возмущаются, заявляя о святотатстве.

Замироточивший крест на могиле Юлии Началовой взбудоражилнарод. Комментаторы новости разделились на два лагеря: одни верят в чудо,другие возмущаются, заявляя о "святотатстве".Новость о том, что замироточил,вызвал бурную реакцию читателей. Большинство завсегдатаев форума "Дней.Ру"оставляют возмущенные комментарии."Да сколько же можно то! Великих людей и артистов невспоминают, а про Началову постоянно обсасывают. Писать больше не о чем?! Дакому это интересно?!", – сердится пользователь – прочитавший, тем неменее, статью. Некоторые высказываются резче в адрес авторов. "Вы больныелюди.уроды!", – выражает свое отношение к материалу читатель (здесь идалее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Другие подошли к вопросу с научных позиций. Они поясняют,что появление смолы на деревянных крестах, да еще под солнцем – обычноеявление. "Это смола, у нас на кладбище так же было. Зачем людям головыморочить, это же кощунство, оставьте в покое бедное дитя. Совсем стыд потеряли.Упокой Господь душу, рабы Божьей", "Верно, это обычная смола. Любятлапшу на уши вешать, а люди ведь верят во всякий бред!", – пишуткомментаторы.Кое-кто решил обрисовать незавидную судьбу, которая ждала быавторов подобных слухов в далеком прошлом. "Этих товарищей да в средниевека. Там святая инквизиция быстро бы весь этот бред из них выжарила бы", "Что за чушь. За такие статьи стрелятьсразу нужно без суда. Еще веру приплетают совсем с ума посходили. Моральные уроды", – оценили новостьзнатоки истории."Да статья это так для смеха!!! да народ будоражить! Никтоэту Началову к святым не приписывал!!! (конечно, больные люди не в счет),полный розыгрыш!!! не бось, администраторы читают комменты людей на форуме иоткровенно ржут!!!", – пишут особо проницательные товарищи.Были среди отметившихся в комментариях и те, кто подтвердил:действительно мироточит. Одна из читательниц даже обмакнула в капли платок и мазала этимвнука. Юлию Началову комментатор считает "святой девочкой".Отметил ажиотаж вокруг новости о мироточении креста на могиле Началовой и телеграм-канал "Медиакиллер". Там интересуются, долго ли еще СМИ будут "накручивать трафик" на смерти звезды.Однако мнение большинства, обращенное к таким пользователям,однозначно. "Вы что совсем умом тронулись? это как надо додуматся ходитьна кладбище заряжать крем, и т.д", – возмущаются не верящие в мироточение читатели. Они просят оставить ушедшую певицу, наконец, в покое.