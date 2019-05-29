Замироточивший крест на могиле Юлии Началовой взбудоражил
народ. Комментаторы новости разделились на два лагеря: одни верят в чудо,
другие возмущаются, заявляя о святотатстве.
Замироточивший крест на могиле Юлии Началовой взбудоражил
народ. Комментаторы новости разделились на два лагеря: одни верят в чудо,
другие возмущаются, заявляя о "святотатстве".
Новость о том, что замироточил,
вызвал бурную реакцию читателей. Большинство завсегдатаев форума "Дней.Ру"
оставляют возмущенные комментарии.
"Да сколько же можно то! Великих людей и артистов не
вспоминают, а про Началову постоянно обсасывают. Писать больше не о чем?! Да
кому это интересно?!", – сердится пользователь – прочитавший, тем не
менее, статью. Некоторые высказываются резче в адрес авторов. "Вы больные
люди.уроды!", – выражает свое отношение к материалу читатель (здесь и
далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие подошли к вопросу с научных позиций. Они поясняют,
что появление смолы на деревянных крестах, да еще под солнцем – обычное
явление. "Это смола, у нас на кладбище так же было. Зачем людям головы
морочить, это же кощунство, оставьте в покое бедное дитя. Совсем стыд потеряли.
Упокой Господь душу, рабы Божьей", "Верно, это обычная смола. Любят
лапшу на уши вешать, а люди ведь верят во всякий бред!", – пишут
комментаторы.
Кое-кто решил обрисовать незавидную судьбу, которая ждала бы
авторов подобных слухов в далеком прошлом. "Этих товарищей да в средние
века. Там святая инквизиция быстро бы весь этот бред из них выжарила бы", "Что за чушь. За такие статьи стрелять
сразу нужно без суда. Еще веру приплетают совсем с ума посходили. Моральные уроды", – оценили новость
знатоки истории.
"Да статья это так для смеха!!! да народ будоражить! Никто
эту Началову к святым не приписывал!!! (конечно, больные люди не в счет),
полный розыгрыш!!! не бось, администраторы читают комменты людей на форуме и
откровенно ржут!!!", – пишут особо проницательные товарищи.
Были среди отметившихся в комментариях и те, кто подтвердил:
действительно мироточит. Одна из читательниц даже обмакнула в капли платок и мазала этим
внука. Юлию Началову комментатор считает "святой девочкой".
Отметил ажиотаж вокруг новости о мироточении креста на могиле Началовой и телеграм-канал "Медиакиллер". Там интересуются, долго ли еще СМИ будут "накручивать трафик" на смерти звезды.
Однако мнение большинства, обращенное к таким пользователям,
однозначно. "Вы что совсем умом тронулись? это как надо додуматся ходить
на кладбище заряжать крем, и т.д", – возмущаются не верящие в мироточение читатели. Они просят оставить ушедшую певицу, наконец, в покое.