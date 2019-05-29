В Сети появились интересные кадры с приема президента России. На них Владимир Путин не разрешает пить шампанское главному редактору RT Маргарите Симоньян.

В Сети появилисьинтересные кадры с приема президента России. На них Владимир Путин не разрешаетпить шампанское главному редакторуRT Маргарите Симоньян.Журналистпоказала видеозапись разговора с главой государства на приемепо случаю вручения государственных наград. Сама Маргарита Симоньян,находящаяся в положении, даже не взяла бокал в руки, а, чтобычокнуться с главой государства, позаимствовала шампанское у стоявшегорядом Николая Цискаридзе."Тебе нельзя", – произносит Владимир Путинна записи, опубликованной в Telegram-каналеглавреда RT. "Нельзя. Я Колинымчокнулась", – смеясь, соглашается Симоньян. Затем последовало обсуждение беременностижурналистки.РанееМаргарита Симоньян выложила другое видео с церемонии, подписав кадры коротко:"Служу России!". Каксообщали "Дни.ру", прием в Кремле, на котором вручилей орден Александра Невского, состоялся 23 мая. Президент такжеотметил достижения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, модельераВалентина Юдашкина, актера Сергея Маковецкого, певицу Ларису Долину, сатирика Михаила Жванецкогои других.Напомним, всего наградил более 30 человек. Среди них – летчики-космонавты,деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, артисты, работникипромышленности и сельского хозяйства.