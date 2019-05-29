В Сети появились
интересные кадры с приема президента России. На них Владимир Путин не разрешает
пить шампанское главному редактору
RT Маргарите Симоньян.
В Сети появились
интересные кадры с приема президента России. На них Владимир Путин не разрешает
пить шампанское главному редактору
RT Маргарите Симоньян.
Журналист
показала видеозапись разговора с главой государства на приеме
по случаю вручения государственных наград. Сама Маргарита Симоньян,
находящаяся в положении, даже не взяла бокал в руки, а, чтобы
чокнуться с главой государства, позаимствовала шампанское у стоявшего
рядом Николая Цискаридзе.
"Тебе нельзя", – произносит Владимир Путин
на записи, опубликованной в Telegram-канале
главреда RT. "Нельзя. Я Колиным
чокнулась", – смеясь, соглашается Симоньян. Затем последовало обсуждение беременности
журналистки.
Ранее
Маргарита Симоньян выложила другое видео с церемонии, подписав кадры коротко:
"Служу России!". Как
сообщали "Дни.ру", прием в Кремле, на котором вручил
ей орден Александра Невского, состоялся 23 мая. Президент также
отметил достижения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, модельера
Валентина Юдашкина, актера Сергея Маковецкого, певицу Ларису Долину, сатирика Михаила Жванецкого
и других.
Напомним, всего наградил более 30 человек. Среди них – летчики-космонавты,
деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, артисты, работники
промышленности и сельского хозяйства.