В Сургуте заведующая детсадом Золотая рыбка написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.

В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз."Случай произошёл три года назад. В данный момент проводим служебную проверку. Но уже сегодня заведующая дошкольного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию", — сообщили в городской администрации.При этом у большинства пользователей разразившийся скандал вызвал полное недоумение, поскольку стриптиз в стенах "Золотой рыбки" танцевал аниматор в костюме кабана, а само выступление носило скорее юмористический характер, что и подтверждает сделанная запись. Детей в тот момент в саду не было."Вы не поверите, но в садиках и школах работают живые люди. На кадрах видно, что за дверьми темно (скорее всего, темно и на улице), то есть воспитанников нет. Коллектив развлекается и отдыхает", — отметила одна из пользователей.Впрочем, эти доводы не помогли удержать на рабочем месте заведующую детсадом.