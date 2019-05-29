Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу испанец Хави, сыгравший недавно последний матч в карьере, стал главным тренером катарского клуба Аль-Саад. Об этом сообщил официальный микроблог команды в Twitter.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу испанец Хави, сыгравший недавно последний матч в карьере, стал главным тренером катарского клуба "Аль-Саад". Об этом сообщил официальный микроблог команды в Twitter.В 2015 году футболист, проведший более 760 матчей за "Барселону", перешел в чемпионат Катара. В сезоне-2018/19 испанский полузащитник в составе "Аль-Саада" завоевал чемпионский титул.Ранее появилась информация, что Хави может начать тренерскую карьеру в "Бетисе", однако 39-летний футболист решил возглавить катарский клуб.