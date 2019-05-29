Новость о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили прозвучала как гром среди ясного неба. Эксперты уверены: таким образом новый лидер Незалежной Владимир Зеленский подложил свинью бывшему главе государства Петру Порошенко.

Новость о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили прозвучала как гром среди ясного неба. Эксперты уверены: таким образом новый лидер Незалежной Владимир Зеленский подложил свинью бывшему главе государства Петру Порошенко.У Саакашвили, как известно, накопилось немало претензий кэкс-президенту. Начиная как соратники в 2015 году, спустя несколько лет онистали непримиримыми врагами на почве политических разногласий. Злые языкиутверждали, что бывшие партнеры что-то не поделили в бизнесе.Саакашвили вряд ли забыл унижение, которому его подвергПорошенко, лишив украинского гражданства и насильно выдворив за пределы страны.Решение Зеленского о возвращении бывшему главе Грузии гражданства – явный ударпо бывшему лидеру Незалежной, уверен журналист Андрей Бабицкий.Он напомнил, что вернуть Саакашвили паспорт Зеленскогопризывал Владимир Путин. "Он выполнил пожелание президента России ВладимираПутина, который сказал, что было бы неплохо Владимиру Александровичу вернутьукраинский паспорт Михаилу Николозовичу", – сказал журналист в интервьюизданию "ПолитНавигатор". Впрочем, Бабицкий сомневается, что новыйпрезидент Украины сделал это по совету своего российского коллеги.Скорее всего, полагает журналист, таким образом демонстрирует лояльность Западу, ведь Саакашвили по-прежнему поддерживают в СШАи Европе. "Несмотря на все проблемы его политической биографии, онсчитается одним из примеров "правильного" политического досье и верныхполитических устремлений", – подчеркнул Бабицкий.Своими мыслями по поводу возвращения "блудногогрузинского сына" поделился и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Зеленский иСаакашвили будет вместе "добивать Порошенко и его людей", сказалполитик в комментарии .Накануне подписал указ о возвращенииМихаилу Саакашвили гражданства Украины, сообщает . Ожидается, что бывшийпрезидент Грузии прибудет в Киев уже 29 мая. Мало кто сомневается, чтоСаакашвили попробует возобновить активную политическую деятельность.