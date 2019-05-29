Посетительница фестиваля в Голландии сломала несколько позвонков, рухнув с шестиметровой высоты. По предварительной версии, виновником инцидента может быть инструктор, плохо закрепивший карабин, при помощи которого женщина собиралась прокатиться на зиплайне.

В минувшую субботу, 25 мая, на фестивале, проходившем в городе Бреда на юге Нидерландов, женщина получила серьезную травму. Один из очевидцев запечатлел инцидент на видео и разместил его в Сети.Посетительница фестиваля решила прокатиться на зиплайне – совершить спуск с высоты по стальному канату.По предварительной информации, инструктор мог совершить ошибку и плохо закрепить карабин, которым женщина была пристегнута к тросу.В итоге пострадавшая сделала шаг за барьер и рухнула вниз с шестиметровой высоты.Как сообщают местные СМИ, женщина была экстренно госпитализирована – врачи диагностировали у нее переломы нескольких позвонков и ряд менее серьезных травм.