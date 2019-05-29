Биограф Эндрю Мортон в своей книге Уильям и Кэтрин рассказал, на какие жертвы пошла Кейт ради замужества. Кейт Миддлтон абсолютно потеряла независимость.

Биограф Эндрю Мортон в своей книге "Уильям и Кэтрин" рассказал,на какие жертвы пошла Кейт ради замужества. Кейт Миддлтон абсолютно потеряланезависимость.Герцог и герцогиня Кембриджскиевступили в брак в 2011 году, но отношения их начались в далеком 2001-м. Однаконе все было так просто: влюбленные разошлись в 2004 году, а в 2007-м последовалоеще расставание. Для Кейт Миддлтон это был жестокий удар, и она сделала все,чтобы остаться с любимым.Писательсообщил, что Кейт пришлось отказаться от своей независимости, когда онавернулась к принцу Уильяму. "Однако естьодна жертва этого романтического воссоединения: сама Кейт", – цитирует ЭндрюМортона Express.co.uk.Он утверждает, чтонекоторые из ее друзей верили, что "она отказалась от независимости радикомфорта и приключений – ради безопасности".Такжебиограф пишет, что в апреле 2007 года, когда появилась неофициальная информацияо том, что роман между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон закончился, "немногие из ее друзей пролили слезы".Он добавил, что большинство из них отреагировало так: "Слава Богу, что всекончено!""В течение многих лет они беспомощнонаблюдали, как Кейт, чья университетская диссертация была посвящена ЛьюисуКэрроллу, постепенно исчезла в королевской кроличьей норе в стране чудесВиндзора, оставив своих друзей в дураках", – констатировал Эндрю Мортон.Один из знакомых рассказалбиографу, что за время, проведенное с принцем Уильямом, она расстроила многихдрузей, не прикладывая никаких усилий, чтобы увидеть их. Кроме того, Мортонсообщает, что была очень несчастна в отношениях,когда Уильям заставил ее чувствовать себя рабыней."Упрямый и волевой Уильям подавлялКейт, и время от времени она считала само собой разумеющимся, что к нейотносились как к слуге, а не как к его возлюбленной", – отметил биограф.