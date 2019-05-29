Биограф Эндрю Мортон в своей книге Уильям и Кэтрин рассказал,
на какие жертвы пошла Кейт ради замужества. Кейт Миддлтон абсолютно потеряла
независимость.
Биограф Эндрю Мортон в своей книге "Уильям и Кэтрин" рассказал,
на какие жертвы пошла Кейт ради замужества. Кейт Миддлтон абсолютно потеряла
независимость.
Герцог и герцогиня Кембриджские
вступили в брак в 2011 году, но отношения их начались в далеком 2001-м. Однако
не все было так просто: влюбленные разошлись в 2004 году, а в 2007-м последовало
еще расставание. Для Кейт Миддлтон это был жестокий удар, и она сделала все,
чтобы остаться с любимым.
Писатель
сообщил, что Кейт пришлось отказаться от своей независимости, когда она
вернулась к принцу Уильяму. "Однако есть
одна жертва этого романтического воссоединения: сама Кейт", – цитирует Эндрю
Мортона Express.co.uk.
Он утверждает, что
некоторые из ее друзей верили, что "она отказалась от независимости ради
комфорта и приключений – ради безопасности".
Также
биограф пишет, что в апреле 2007 года, когда появилась неофициальная информация
о том, что роман между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон закончился, "немногие из ее друзей пролили слезы".
Он добавил, что большинство из них отреагировало так: "Слава Богу, что все
кончено!"
"В течение многих лет они беспомощно
наблюдали, как Кейт, чья университетская диссертация была посвящена Льюису
Кэрроллу, постепенно исчезла в королевской кроличьей норе в стране чудес
Виндзора, оставив своих друзей в дураках", – констатировал Эндрю Мортон.
Один из знакомых рассказал
биографу, что за время, проведенное с принцем Уильямом, она расстроила многих
друзей, не прикладывая никаких усилий, чтобы увидеть их. Кроме того, Мортон
сообщает, что была очень несчастна в отношениях,
когда Уильям заставил ее чувствовать себя рабыней.
"Упрямый и волевой Уильям подавлял
Кейт, и время от времени она считала само собой разумеющимся, что к ней
относились как к слуге, а не как к его возлюбленной", – отметил биограф.