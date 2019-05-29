Сумма ущерба составила 90 тысяч ремонт
Сумма ущерба составила 90 тысяч ремонт
Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Мужчина ноябре прошлого года делал ремонт в доме местной жительницы. Пользуясь тем, что хозяйка сохранность вещей не проверяла, злоумышленник украл находившиеся в комнатах изделия из хрусталя.
После завершения ремонта женщина обнаружила пропажу и обратилась к полицейским. Мужчину задержали, но к тому времени он уже успел все продать. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд.