Из-за окончания грандиозного сериала Игра Престолов расстроились не только фанаты, но и сами актеры. Причем стресс оказался настолько сильным, что одному из исполнителей главной роли пришлось обратиться в реабилитационный центр.

Из-за окончания грандиозного сериала "Игра Престолов" расстроились не только фанаты, но и сами актеры. Причем стресс оказался настолько сильным, что одному из исполнителей главной роли пришлось обратиться в реабилитационный центр.Актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу, признался, что справиться с эмоциями после окончания сериала ему самому не удалось. Кит страдал из-за сильного стресса и в результате пристрастился к алкоголю.Когда ситуация совсем вышла из-под контроля, Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью в элитную реабилитационную клинику Prive-Swiss в Коннектикуте, где он находится уже месяц. Известно, что за 30 дней своего прибывания там 32-летний актер заплатил 120 тысяч долларов. В клинике он посещает психологические тренинги и поведенческую терапию, чтобы справиться с отрицательными эмоциями, стрессом и алкоголизмом, сообщает телеканал ."Завершение „Игры престолов“ действительно сильно подкосило Кита. <…> К нему пришло осознание – все, это конец. И в какой-то момент он перестал понимать, что делать дальше. В клинику Киту пришлось обратиться в основном из-за стресса истощения и алкоголя", – поделился друг актера.Также рядом с Китом Харингтоном находится его супруга и коллега по сериалу "Игра Престолов" Роуз Лесли. Девушка постонно оказывает поддержку своему супругу.Ранее актер заявил, что у него и до этого были проблемы с психическим здоровьем из-за съемок в "Игре Престолов". Так, в пятом сезоне после воскрешения его персонажа, Кит обратился за помощью к психотерапевту.