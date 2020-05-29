Злоумышленник проник через открытое окно на первом этаже одного из домов в Старосадском переулке в квартиру, где она проживает, и похитил чужое имущество...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Басманному району задержали молодого человека, подозреваемого в хищении имущества из квартиры.В полицию с заявлением обратилась 37-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что неизвестный проник через открытое окно на первом этаже одного из домов в Старосадском переулке в квартиру, где она проживает, и похитил мобильный телефон и ноутбук.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции в одном из хостелов на Мясницкой улице задержали подозреваемого – 23-летнего неоднократно судимого жителя Подмосковья. Злоумышленник сдал похищенное имущество в комиссионный магазин, откуда оно было изъято сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60