В последнее время все больше людей начинают вести здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек – это не только способ укрепить здоровье и продлить жизнь, это также и возможность тратить меньше денег и экономить семейный бюджет. Ряд экспертов отмечают, что, в частности, на покупку сигарет семьи тратят до 20% семейного бюджета. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе живет больше всего некурящих людей.

В последнее время все больше людей начинают вести здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек – это не только способ укрепить здоровье и продлить жизнь, это также и возможность тратить меньше денег и экономить семейный бюджет.Ряд экспертов отмечают, что, в частности, на покупку сигарет семьи тратят до 20% семейного бюджета.Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе живет больше всего некурящих людей.Ниже мы расскажем о 10 самых некурящих городах России.1. Сочи14,63% назвали Сочи самым некурящим городом. Это курортный город с отличным климатом и возможностями оздоровления. Кроме того, это центр с развитой спортивной инфраструктурой, которая была построена к Олимпиаде. Помимо этого, в 2018 году Сочи принимал матчи Чемпионата мира по футболу.2. Ялта14,63% также считают, что Ялта является самым некурящим городом нашей страны. На территории Большой Ялты располагается множество пансионатов и санаториев. Кроме того, Ялта является крупным туристическим центром.3. Севастополь12,2% опрошенных называют Севастополь самым некурящим городом России. Это морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр.4. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург назвали самым некурящим городом почти 10% опрошенных. Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.5. КазаньКазань назвали самым некурящим городом 9.76% опрошенных. Казань неоднократно принимала международные соревнования высокого уровня по различным видам спорта, в том числе XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в 2013 году, а также ряд матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Это один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России.6. ГеленджикГеленджик — крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. Здесь расположены многочисленные пансионаты и санатории. Город назвали самым некурящим 9.76% опрошенных.7. УфаУфа также вошла в число самых некурящих городов России: за нее проголосовали 9.76% опрошенных. Уфа входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Уфа – столица Республика Башкортостан.8. КалининградЗа Калининград также проголосовали 9,76% опрошенных. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ России. Калининград входит в число 25 крупнейших промышленных центров России.9. ВладивостокДевятое место в рейтинге самых некурящих городов занимает Владивосток, за который проголосовали почти 5% опрошенных. Владивосток — политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр.10. СамараЗамыкает десятку самых некурящих городов России город Самара, за который проголосовали 4,88% опрошенных. Самара — крупный экономический, транспортный, научно-образовательный и культурный центр. Самара также представляет собой крупный центр машиностроения и металлообработки, металлургии, нефтеперерабатывающей, пищевой, а также космической и авиационной промышленности.