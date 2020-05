Металлический уран и его соединения используются в основном в качестве ядерного горючего в ядерных реакторах. Малообогащенная смесь изотопов урана применяется в стационарных реакторах атомных электростанций. В 2017 году крупнейшие компании по добыче урана добыли 86% всего добытого в мире урана, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации. Основными добывающими уран странами являются Казахстан, Канада и Австралия, на них приходится две трети мировой добычи.

Металлический уран и его соединения используются в основном в качестве ядерного горючего в ядерных реакторах. Малообогащенная смесь изотопов урана применяется в стационарных реакторах атомных электростанций.В 2017 году крупнейшие компании по добыче урана добыли 86% всего добытого в мире урана, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации.Основными добывающими уран странами являются Казахстан, Канада и Австралия, на них приходится две трети мировой добычи.Ниже мы расскажем о крупнейших компаниях по добыче урана в мире.АО "НАК "Казатомпром"АО «НАК «Казатомпром» является национальным оператором Республики Казахстан по импорту–экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.В 2017 году добыча урана составила 12 488 тонн, что составляет 21% от мирового объема добычи.Активы национальной атомной компании включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечной продукции — от геологоразведки, добычи урана, производства продукции ядерного топливного цикла до науки, социального обеспечения и подготовки кадров.CamecoCameco — Канадская горнорудная компания, один из крупнейших производителей урана в мире. На месторождении McArthur River компания Cameco добывала около 14-13% мировой добычи урана, ещё 3% — на шахте Rabbit Lake.В 2017 году компания добыла 9 155 тонн урана, что составило 15% от мирового объема добычи.На данный момент компания добывает уран на 4 шахтах (2 в Канаде и 2 в США). Также Cameco разрабатывает рудник по способу подземного скважинного выщелачивания в Казахстане.OranoOrano — крупная международная французская промышленная компания, лидер атомной промышленности Франции.В 2017 году компания добыла 8 031 тонн урана, что составляет 13% мировой добычи урана.Основные направления деятельности ОRANO S.A. связаны с ядерной энергетикой: добыча урана, переработка и обогащение урана, изготовления топливных сборок, транспортировка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами, переработка отработавшего ядерного топлива, вывод из эксплуатации ядерных объектов.В апреле 2017 года Orano подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Казатомпром, в рамках которого компании укрепляют сотрудничество в области добычи урана в Казахстане.Uranium OneUranium One — уранодобывающая компания, непосредственное подразделение российской государственной корпорации Росатом. Компания Uranium One владеет добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США.В 2017 году компания добыла 5 102 тонн урана.На конец 2018 года минерально-сырьевая база Uranium One оценивается в 216 тысяч тонн.China National Nuclear Corporation (CNNC) и China General Nuclear Power Group (CGN)China General Nuclear Power Group — вторая по величине китайская компания, работающая в сфере атомной энергетики, входит в сотню крупнейших компаний страны.Также в сферу деятельности CGN входят гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергетика, электросети, добыча урана, производство ядерного топлива, строительство энергетических объектов, коммунальные и финансовые услуги, операции с недвижимостью.China General Nuclear Power Group – дочерняя компания CNNC.Эти две китайские компании в 2017 году добыли 3 897 тонн в 2017 году, что составляет 4% от мирового объема добычи.АО “Атомредметзолото”АО “Атомредметзолото” — российская уранодобывающая компания, согласно собственным данным, занимающая пятое место в мире по объёму добычи урана и второе — по объёму запасов урана в недрах, горнорудный дивизион Государственной корпорации Росатом.В 2017 году компания добыла 2 917 тонн урана, что составляет 5% от мирового объема добычи.АРМЗ осуществляет разведку, добычу и переработку урановых, золотосодержащих руд, а также руд редких и рассеянных элементов.