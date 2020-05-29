Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Филиппинам $750 млн на борьбу с коронавирусом. Предполагается, что этот займ поможет поддержать экономику страны, которая, по оценкам экспертов, может упасть в этом году на 0,6%.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одобрил выделение Филиппинам займа в размере $750 млн на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут как на текущие меры, направленные непосредственно на противодействие распространению инфекции, так и на поддержку экономики, и, в частности, особо уязвимых секторов, таких, как сельское хозяйство. Кроме того, поддержку окажут и отдельным домохозяйствам.Кроме того, как сообщает Financial Times, часть средств из кредита пойдет на субсидирование зарплат. Условия предоставления займа предусматривают, что деньги получат, как минимум 1 миллион микро–, малых и средних предприятий. Причем в 58% из них задействованы исключительно женщины.Эксперты ожидают, что ограничительные меры, введенные на Филиппинах нанесут серьезный урон экономическому росту. По оценкам МВФ, в 2020 году ВВП страны может упасть с запланированных 6,2% до 0,6%.“Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы помочь правительству решить неотложные проблемы здравоохранения и экономики, вызванные пандемией. Поддержка AIIB будет способствовать повышению устойчивости экономики и обеспечению быстрого восстановления”, — прокомментировал принятое по займу решение вице-президент и главный инвестиционный директор АБИИ Джагатис Пандиан.Как писали ранее 33Live.Ruру, для скоординированного международного реагирования на борьбу с пандемией, AIIB создал специальный фонд, размер которого оценивается в $5-10 млрд. Средства из него планируется выделять членам AIIB для обеспечения неотложных экономических, финансовых и общественных потребностей в условиях пандемии коронавируса.