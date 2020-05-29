Опередил меня буквально на четыре часа - цитата из материала сибирского издания о матери, которая не смогла подать заявление на помощь для детей. Речь идет о десяти тысячах рублей, которые начнут выплачивать с июня. И, как уже понятно, о проблемах, связанных с оформлением документов. В частности - о ситуации, когда отцы, не помогающие своим семьям, подают заявки и получают одобрение.

"Опередил меня буквально на четыре часа" — цитата из материала сибирского издания о матери, которая не смогла подать заявление на помощь для детей. Речь идет о десяти тысячах рублей, которые начнут выплачивать с июня. И, как уже понятно, о проблемах, связанных с оформлением документов. В частности — о ситуации, когда отцы, не помогающие своим семьям, подают заявки и получают одобрение.В конкретной истории из Сибири "детские" деньги придут на счет злостного неплательщика алиментов, который к тому же прямо заявил: мол, намерен использовать помощь от государства как раз для того, чтобы "погасить свой долг". Теперь мать ищет способы исправить такое положение вещей.А правозащитники тем временем фиксируют все новые жалобы на бывших мужей, что пытаются нажиться за счет своих собственных детей. Формально заявку может оформить любой родитель, но кто-то этим правом явно злоупотребляет. Тема уже не раз поднималась в нашем эфире, однако, как бороться с этой тенденцией, все еще непонятно. Что можно сделать?До начала выплат осталось всего каких-то четыре дня. В то время, как миллионы российских семей этого дня ждут с нетерпением, десятки женщин по всей стране всеми силами надеются эту дату отодвинуть."Ко мне обратились еще шесть человек. Двое из них направили официальное обращение. История еще у одной женщины состоит в том, что у нее был незарегистрированный брак. Женщины обращаются, говорят о том, что отцы не проживают вместе с ними, не содержат детей, но тем не менее, они претендуют на эти меры поддержки", — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.1 июня — День защиты детей. Символично, что именно в эту дату родители получат такую поддержку. Но всем ли родителям она необходима? И нужна ли она, к примеру, отцу, вписанному в свидетельство о рождении, но никогда не состоявшем с матерью в браке и не принимающему участие в жизни детей? Или нужна она, к примеру, "папе выходного дня", годами не выплачивающему алименты? Эти мужчины уверены, что да. И закон им, казалось бы, не возражает."Мы подготовили в правительство письмо с просьбой внести изменения в постановление о выплате, предусмотреть механизмы ограничения в пользу супруга. Потому что сейчас в Госуслуги кто угодно может подать это заявление, получить деньги и использовать их в качестве тех же алиментов", — рассказывает депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Виталий Пашин.Адресная помощь — как панацея, она позволит выдавать деньги тому родителю, с кем ребенок живет. Но такая схема все усложнит, добавив столь нежеланную бюрократию в процесс, который должен быть быстрым, простым и доступным для каждого."Меры по профилактике подобного рода действий не должны ни в коем случае становится барьером для миллионов других получателей льгот. Необходимо предусмотреть механизм решения подобных споров внесудебном порядке, чтобы в случае возражения на получение денег от другого родителя была возможность гибкого порядка их возврата или взыскания", — отмечает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Помочь нуждающимся и не навредить всем остальным — задача сложная. Особенно в купе с тем, что до сих пор непонятно, кто должен расследовать подобные случаи и в итоге принимать решение пропустить выплату или ее остановить."На сегодняшний день мы направляем обращения в наш территориальный Пенсионный фонд и направляем обращения в прокуратуру, поскольку мы сотрудничаем в этом вопросе. Надо смотреть, насколько реакция будет действенна, насколько Пенсионный фонд будет готов брать на себя функцию того, чтобы запрашивать дополнительные документы. На сегодняшний день Пенсионный фонд такой готовности не выражает", — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгений Майорова.Законодатели хором кивают в сторону Пенсионного фонда – мол, он оператор, ему и разбираться. тот в свою очередь из раза в раз заявляет: основания не выплачивать деньги отцам-заявителям юридически отсутствуют. А потому кто первым подал заявление, того и деньги."Эта позиция незаконна. То есть Пенсионный фонд должен разбираться по существу. Если к нему обращается второй человек, то это основание Пенсионному фонду приостановить выплаты. Не перестать их выплачивать, а придержать и начинать разбираться по существу вопроса. Нельзя отказать отцу или матери, которая написала о необходимости выплаты этих денег, если она написала второй. Неважно, написала ты второй или первой. В законе про вторую очередность не сказано. Это придумка Пенсионного фонда, и эту придумку надо ломать бюрократически", — подчеркивает депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Евгений Федоров.Любыми доступными и правовыми способами получить возможность приостанавливать данную выплату до выяснения обстоятельств — единственное требование десятков матерей по всей стране. До начала выплат осталось еще целых четыре дня. Они уверены — за это время многое можно изменить.