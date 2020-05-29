В американском городе Миннеаполис на фоне массовых протестов ввели режим ЧС. Пока на трое суток. По заявлению мэра, теперь властям разрешено использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности граждан. В том числе - привлекать бойцов Нацгвардии США и обращаться за помощью к властям соседних городов и к федеральному правительству.

В американском городе Миннеаполис на фоне массовых протестов ввели режим ЧС. Пока на трое суток. По заявлению мэра, теперь властям разрешено использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности граждан. В том числе — привлекать бойцов Нацгвардии США и обращаться за помощью к властям соседних городов и к федеральному правительству. Тем временем протесты проходят не только в Миннеаполисе. Ими охвачены и другие города — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мемфис, Денвер. Демонстранты требуют, чтобы сурово наказали полицейских, которые проводили задержание афроамериканца Джорджа Флойда. Один из стражей порядка восемь минут давил коленом на шею задержанного, тот потерял сознание и позже скончался.Разбитые витрины, горящие магазины, перевернутые машины — теперь это обычная картина на улицах Миннеаполиса. Так местные жители выражают свой протест по поводу убийственного задержания Джорджа Флойда.Сотни демонстрантов — и на улицах, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Денвера, Мемфиса, Сент-Пола. Протесты переходят в массовые беспорядки. Митингующие перекрывают автомобильные дороги, блокируют работу метро, грабят супермаркеты, вступают в открытое противостояние с полицией, к которой у темнокожих американцев накопилось немало претензий.Чтобы обеспечить хоть какую-то безопасность мирных жителей и избежать сбоя в работе городских служб, губернатор штата Миннесота привлек к сдерживанию протестов Нацгвардию США. Мэр Миннеаполиса ввел режим ЧС на ближайшие трое суток. А прокуроры, которые расследуют дело Флойда, просят граждан дать время, чтобы во всем разобраться."Я хотела бы заверить общество и средства массовой информации в том, что мы проводим полномасштабное и скрупулезное расследование событий, произошедших 25 мая, и действий полиции в тот вечер. Данное расследование является главным приоритетом министерства юстиции США. Президент Дональд Трамп и генпрокурор Уильям Барр напрямую и в оперативном режиме контролируют ход расследования. Если у вас есть важная информация, видеозаписи с места происшествия, пожалуйста, сообщите нам об этом", — говорит федеральный прокурор штата Миннесота Эрика Макдональд.Четверо стражей порядка, которые проводили задержание Флойда, были уволены. Однако никакие обвинения им до сих пор не предъявили. Что так возмущает общественность и семью Флойда. Правозащитники заявили, что протесты не утихнут, пока виновные в гибели Джорджа Флойда не будут наказаны по всей строгости. Власти Миннесоты пока не дают прогнозов, будут ли вообще предъявлены обвинения."Моя работа к конечном счете заключается в том, чтобы доказать, что подозреваемый нарушил уголовное законодательство. И есть другие свидетельства, которые не подкрепляют обвинение по уголовной статье. Мы должны изучить все эти свидетельства, чтобы прийти к осознанному заключению", — отмечает прокурор округа Хеннепин Майк Фриман.Семья погибшего тем временем заявила, что не доверяет властям и хочет провести независимое неофициальное вскрытие тела. Джорджа Флойда задержали за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете. Его повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейским прижал его шею коленом и оставался в таком положении восемь минут, игнорируя крики задержанного "Я не могу дышать".Джордж Флойд потерял сознание, а позже скончался. Теперь американские власти опасаются, что протесты по всей стране затянутся на несколько месяцев, как это было в Фергюсоне в 2014 году.