Актрисы Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова порассуждали о причинах закрытия сериала Папины дочки. Проект существовал 20 сезонов. Свет увидели 410 серий.

Актрисы Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова порассуждали опричинах закрытия сериала "Папины дочки". Проект существовал 20 сезонов. Светувидели 410 серий.Арзамасова и Мельникова вместе провели прямой эфир впопулярной соцсети. Общаясь с поклонниками, знаменитости поговорили и о финале сериала "Папины дочки". Завершающий эпизод теленовеллы былоткрытым и вызвал немало вопросов. Фанаты ситкома полагают, что "Папиных дочек"ожидает продолжение.По словам Лизы Арзамасовой, на съемках актеры были в постоянном неведении. Завершая сезон, они не знали, вернутсяли на площадку. "В "Папиных дочках" несколько раз былпредполагаемый конец сериала", – призналась актриса.Прокомментировала Арзамасова и внезапное завершениетеленовеллы. Лиза полагает, что виноваты "продюсерские истории". Возможно,на продолжение просто не нашли денег.А вот Дарья Мельникова считает по-другому. Артистка отметила,что "Папины дочки" должны были прийти к финалу, сюжетные ходы себя исчерпали.Мельникова подчеркнула, что в последних эпизодах история главных героинь ушла в сторону. "Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьивнутри семьи", – напомнила она.27 Май 2020 в 11:44 PDTСтоит отметить, что ". Лиза призналась, что могла бы внести вклад в разработку сценария, ведь она, как никто другой, знает свою героинюГалину Сергеевну. Идеальный сиквел ей видится так: "Несколько серий, нокачественных, как у Netflix. С идеальной картинкой и необычным сюжетом".