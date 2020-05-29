Число безработных в Японии в апреле выросло на 130 тысяч по сравнению с прошлым годом. Рост наблюдается второй месяц подряд. Больше всего увольнений наблюдается в развлекательной сфере, общепите и гостиничном бизнесе.

Безработица в Японии растет второй месяц подряд. По данным министерства по административным делам и коммуникациям страны, в апреле показатель вырос на 0,1 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем до 2,6%. Рост по сравнению с февралем составил 0,2%.По сравнению с апрелем прошлого года количество безработных выросло на 130 тысяч человек и составило 1,89 миллиона. При этом стремительно сокращается число новых предложений на рынке труда: оно упало на 31,9% по сравнению с прошлогодним уровнем, составив 656 тысяч. Причем речь идет не только о полноценных вакансиях, но и о предложениях по частичной занятости.На фоне пандемии в стране наблюдалось падение туристической сферы, кроме того, из-за ограничительных мер, введенных в ряде префектур, была закрыта часть заведений общепита. Все это отразилось на рынке труда: больше всего увольнений отмечается в развлекательной сфере, общепите и гостиничном бизнесе.