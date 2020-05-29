29.05.2020

2020-05-29 16:15:02

Более 16 млн. рублей перевели мошенникам владимирцы

Только за последний месяц во владимирскую полицию поступило более 60 заявлений о совершении хищений денежных средств с банковских счетов. Причинённый ущерб составил более 16 миллионов рублей. Сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 15 мая неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств выяснил реквизиты карты у жительницы областного центра, после чего похитил более 400 тысяч рублей. Другая женщина не поддалась на уловки мошенника. Неизвестный выяснил коды и пароли подтверждений по банковской карте и пытался оформить онлайн кредит от имени женщины и завладеть денежными средствами на сумму около 600 тыс. рублей. Однако гражданка проявила бдительность и в последний момент прекратила предоставлять пароли, которые приходили на номер её телефона.

Сотрудники полиции убедительно просят не верить звонкам из подозрительных банков, не сообщать никому свои персональные данные. Также рекомендуется совершать покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Не нужно ничего покупать в социальных сетях.