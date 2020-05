Более 500 бойцов Национальной гвардии США отправлены в Миннеаполис (штат Миннесота), где начались беспорядки после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили на странице местного управления Нацгвардии в Twitter.

Более 500 бойцов Национальной гвардии США отправлены в Миннеаполис (штат Миннесота), где начались беспорядки после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили на странице местного управления Нацгвардии в Twitter."Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия – защищать жизни, сохранять собственность и гарантироватьправо на мирные демонстрации", – сказано в сообщении.We are here with the Minneapolis Fire Department ready to assist so they can safely do their mission. pic.twitter.com/FjsCJ5B8d0— MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020В Нацгвардии уточнили, что основная задача бойцов – оказать содействие пожарным после того, как в Миннеаполисе и округе произошел ряд погромов и поджогов.Волнения в Миннеаполисе и других городах штата начались после жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Полицейские хотели задержать мужчину за то, что он находился в машине пьяным, его также заподозрили в использовании фальшивых документов. Стражи порядка надели на Флойда наручники и повалили его на землю. Один из полицейских прижал шею задержанного коленом – этот эпизод попал на видео. В итоге афроамериканец задохнулся.В итоге демонстрации против полицейского произвола вылились в столкновения со стражами порядка, поджоги, погромы и грабежи магазинов. В Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации. Городской департамент полиции уволил четырех сотрудников, которые задерживали Флойда. Прокуратура штата и ФБР параллельно начали расследование в связи с произошедшим.