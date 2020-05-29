Власти Бостона решили отменить традиционный марафон, проводящийся 124 года. Ранее забег по улицам Бостона был перенесен на 14 сентября.

Власти Бостона решили отменить традиционный марафон, проводящийся 124 года. Ранее забег по улицам Бостона был перенесен на 14 сентября.Как сообщает ТАСС, бостонский марафон отменен впервые в истории. Причиной принятия такого решения стала пандемия коронавирусной инфекции. "Мы заботимся в первую очередь р здоровье жителей и участников марафона", — говорится в сообщении оргкомитета.Всем зарегистрированным участникам будут возмещены взносы. Кроме того, соревнования могут пройти в виртуальном режиме.