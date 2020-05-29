Одну из старейших бутылок французского коньяка продали на аукционе Sotheby`s за 118 тысяч фунтов стерлингов (почти 150 тысяч долларов). Как сообщает BBC News, напиток производства коньячного дома Готье (Gautier) приобрел неназванный частный коллекционер из Азии.

Одну из старейших бутылок французского коньяка продали на аукционе Sotheby`s за 118 тысяч фунтов стерлингов (почти 150 тысяч долларов). Как сообщает BBC News, напиток производства коньячного дома "Готье" (Gautier) приобрел неназванный частный коллекционер из Азии.Эксперт Sotheby`s Джонни Фоул полагает, что коньяк, произведенный 258 лет назад, сохранил вкусовые качества и все еще может понравиться ценителям. По его словам, бутылка тщательно закупорена и находится в хорошем состоянии, алкоголь оттуда не испарился."Мы полагаем, что градус алкоголя довольно высок, и это сработало как консервант. Жидкость в бутылке должна была сохранить свои свойства", – отметил эксперт.До настоящего времени сохранились три бутылки коньяка "Готье" 1762 года производства. Одна из них находится в музее "Готье", вторая ушла с молотка в Нью-Йорке в 2014 году, а теперь и третью купили на онлайн-торгах.В 2018 году Sotheby's сообщил о продаже двух бутылок французского вина Romanée Conti урожая 1945 года почти за 558,5 тысячи долларов​​​.