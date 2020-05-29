Аргентинский защитник Эсекьель Гарай покинет Валенсию по окончанию сезона. У 33-летнего защитника заканчивается контракт с клубом.

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай покинет "Валенсию" по окончанию сезона. У 33-летнего защитника заканчивается контракт с клубом.Как сообщает "Спорт-Экспресс", контракт аргентинца истекает 30 июня. "Валенсия" предлагала Гараю подписать годичное соглашение, но футболист ответил отказом. Таким образом, Эсекьель Гарай может стать свободным агентом.Российским болельщикам Эсекьель Гарай известен по выступлениям за "Зенит" в 20142016 годах. В 2017 году Гарай мог вернуться в Россию и стать игроком "Спартака", но клубы не смогли согласовать переход. В марте футболист переболел коронавирусной инфекцией.