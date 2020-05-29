В подмосковном Пушкино будут судить директора фирмы по торговле изделиями из древесины и стройматериалами. Нерадивая бизнесвумен целый год не платила заработную плату шести своим ..

В подмосковном Пушкино будут судить директора фирмы по торговле изделиями из древесины и стройматериалами. Нерадивая бизнесвумен целый год не платила заработную плату шести своим сотрудникам.Следователи выяснили, что труд работников не оплачивался с февраля 2018 по февраль 2019 года. По версии правоохранителей, предприниматель присвоила эти деньги для погашения своих задолженностей. Ее долг перед подчиненными составил свыше миллиона рублей. Уголовное дело уже передано в суд.