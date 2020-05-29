Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, во всем мире достигло 360 тысяч 332 человек. Общее число инфицированных COVID-19 составляет 5 миллионов 813 тысяч 919 человек. Такую статистику приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, во всем мире достигло 360 тысяч 332 человек. За последние сутки умерли 4644 пациента.Общее число инфицированных COVID-19 составляет 5 миллионов 813 тысяч 919 человек. Рост за сутки составил 118 764 человека. Излечились более 2,4 миллиона человек. Такую статистику приводит американский университет Джонса Хопкинса.Вместе с тем, по данным портала Worldometer, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 5 миллиона 909 тысяч 3 человека, количество смертельных случаев превысило 362 тысяч, излечились более 2,58 миллиона пациентов.Коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира. Первое место по числу заболевших по-прежнему удерживают США: 1 миллиона 721 тысяч 750 человек заразились, из них более 101 тысячи скончались. На втором месте Бразилия - 438 тысяч зараженных, 26 тысяч умерли. Третье место занимает Великобритания — более 270 тысяч заболели, из них почти 38 тысяч умерли.По данным российского оперштаба, в нашей стране выявлен 379 051 заболевший коронавирусом. 4142 пациентов умерли, 160 тысяч вылечились.