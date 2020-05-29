В Броварах десятки людей устроили перестрелку. По информации полицейских, вооруженное столкновение произошло из-за конфликта между перевозчиками. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

В пятницу утром в Броварах две группы вооруженных ружьями мужчин устроили масштабную перестрелку.По информации полиции Киевской области, перестрелка возникла из-за конфликта между нелегальными и официально оформленными пассажирскими перевозчиками.Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 человек с оружием. Пресс-служба полиции сообщила, что участники перестрелки оказались "гостями, прибывшими из других областей Украины".Подробную информацию о произошедшем в полиции пообещали рассказать после проведения следственно-оперативных мероприятий. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.