Десятки людей устроили перестрелку в украинском городе Бровары Киевской области. Их задержали полицейские. Выяснилось, что огонь открыли предприниматели, занимавшиеся пассажирскими ..

Десятки людей устроили перестрелку в украинском городе Бровары Киевской области. Их задержали полицейские.Выяснилось, что огонь открыли предприниматели, занимавшиеся пассажирскими перевозками. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Однако известно, что стражи порядка задержали 10 человек, в отношении них были заведены уголовные дела.