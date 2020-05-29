Десятки людей устроили перестрелку в украинском городе Бровары Киевской области. Их задержали полицейские.
Выяснилось, что огонь открыли предприниматели, занимавшиеся пассажирскими ..
Десятки людей устроили перестрелку в украинском городе Бровары Киевской области. Их задержали полицейские.
Выяснилось, что огонь открыли предприниматели, занимавшиеся пассажирскими перевозками. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Однако известно, что стражи порядка задержали 10 человек, в отношении них были заведены уголовные дела.