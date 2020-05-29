Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила создать реестр осужденных за педофилию, чтобы можно было следить за ними после отбывания наказания. Об этом говорится в ежегодном докладе, который омбудсмен представила главе государства.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила создать реестр осужденных за педофилию, чтобы можно было следить за ними после отбывания наказания. Об этом говорится в ежегодном докладе, который омбудсмен представила главе государства.По мнению уполномоченного, за лицами, покусившимися на половую неприкосновенность детей, нужно установить пожизненный административный надзор. Кроме того, им следует запретить пользоваться интернетом и вступать в любые контакты с несовершеннолетними, считает Кузнецова.Из доклада следует, что за последние два года на 13,9 процента выросло число случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних (до 5,7 тысячи случаев). На 35,9 процента увеличилось число случаев развратных действий."Несмотря на небольшое снижение на 0,7 процента количества преступлений по статье 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетних"), с 1560 в 2017 годудо 1549 в 2019-м, их число по-прежнему остается большим", – сказано в документе.По словам омбудсмена, вызывает беспокойство рост числа подобных преступлений, совершенных самими же несовершеннолетними или при их участии. Таких преступлений (из числа расследованных) за два года стало больше на 45,4 процента.Кроме того, как отметила Кузнецова, остается актуальной проблема, когда несовершеннолетние сбегают из семьи, хотя число таких случаев заметно сократилось – с 8 тысяч в 2017 году до 2 тысяч в 2019-м."Все детские беды прожиты и пропущены через сердце, поэтому хочется, чтобы наши выводы были услышаны, а предложения достигли воплощения, – цитирует Кузнецову пресс-служба аппарата уполномоченного. – В 2020 году мы продолжим наращивать темпы работы Института уполномоченных по правам ребенка".