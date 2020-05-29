Коронавирус COVID-19 уже не наделает большой беды в будущем при отсутствии мутации. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирус COVID-19 уже "не наделает большой беды" в будущем при отсутствии мутации. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.Как отметил специалист, в России волна эпидемии коронавирусной инфекции спадает, подавляющее большинство случаев с минимальными симптомами или бессимптомно."Все, выдохся… Будем надеяться, что надолго", — говорит Мясников.При этом врач подчеркнул важность сохранения ограничительных мер для того, чтобы выиграть время и сделать "взлет кривой более пологим".Как объяснил эксперт, не мы в итоге побеждаем коронавирус, а он сам выдыхается. "Нам главное переждать с минимальными потерями", — цитирует слова Александра Мясникова РИА Новости.Мясников отметил, что коронавирус, борясь с иммунными силами и фильтруясь через них, теряет свою мощь. Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус становится немного слабее.По мнению врача, с ростом числа инфицированных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать.Согласно последним данным, в России зарегистрировано 379 051 случай заражения коронавирусом COVID-19, 4 142 пациента скончались, 150 993 человека выздоровели.