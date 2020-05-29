29.05.2020

2020-05-29 21:45:02

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 29 мая 2020

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ПЕРЕЖИЛИ КОРОНАВИРУС Владимирские пациенты рассказали о болезни https://vladtv.ru/society/111483/

БУДЕТ ЛЕГЧЕ При каких условиях откроются фитнес-центры и бассейны https://vladtv.ru/society/111462/

ЗАСАДА НА ЛЕСНИКА Браконьеры объявили войну госинспекторам нацпарка «Мещера» https://vladtv.ru/incidents/111464/

ВОКЗАЛ БУДЕТ КАК НОВЫЙ Во Владимире создана специальная рабочая группа по реновации https://vladtv.ru/society/111469/

МАЛЫШ НЕ ПРОПАЛ В Ковровском районе нашли маленького ребенка, который убежал из дома https://vladtv.ru/society/111495/