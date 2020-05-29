В Москве постепенно начали отменять ограничения, введенные ранее в связи с эпидемией коронавируса. С 1 июня граждане смогут гулять в парках и заниматься спортом на улице. Также начнут открываться непродовольственные магазины и торговые центры, предприятия, оказывающие бытовые услуги.

В Москве постепенно начали отменять ограничения, введенные ранее в связи с эпидемией коронавируса. С 1 июня граждане смогут гулять в парках и заниматься спортом на улице. Также начнут открываться непродовольственные магазины и торговые центры, предприятия, оказывающие бытовые услуги.Тем не менее, опасность заразиться COVID-19 еще не миновала. Как не подхватить вирус в общественных местах, рассказал в интервью "Вечерней Москве" клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.Эксперт призвал опасаться магазинов косметики и парфюмерии: пробники продукции – настоящий рассадник инфекции."Это было большой проблемой еще и в доэпидемическую эпоху, – отметил Кондрахин. – Так что сегодня помним об этом и начинаем относиться к походам по косметическим магазинам еще осторожнее".Заразиться можно и примеряя одежду. Даже если допустить, что ее никто не трогал до вас, во время примерки инфекция может попасть в организм человека с его же собственных перчаток.Кинотеатры и фитнес-клубы пока остаются закрытыми, но когда их откроют, придется соблюдать меры предосторожности и там. По словам эксперта, в кинозалах между сеансами будет обязательно проводиться санитарная обработка, тем не менее, средствами индивидуальной защиты пренебрегать не стоит. По его мнению, смотреть кино тоже следует в масках и перчатках."Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают", – добавил Кондрахин.В спортзалах, по его словам, должны дезинфицироваться все предметы, до которых человек дотрагивается. Кроме того, здесь крайне необходимо соблюдать безопасную дистанцию. Спортивных снарядов это тоже касается: они должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга. Заниматься следует в маске и хлопковых перчатках, прорезиненных со стороны ладони.При посещении салонов красоты нужно обратить внимание на форму одежды персонала: работники должны быть не только в масках и перчатках, но также в шапочках и одноразовых халатах, которые положено менять раз в два-три часа. По возможности, лучше приходить в салон со своими инструментами, считает эксперт.Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кинотеатров, как организовать работу в период распространения коронавируса. В них сказано, в частности, что все сотрудники кинотеатра должны быть обеспечены одноразовыми масками, перчатками и запасом дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук. Также ведомство рекомендует установить интервалы между сеансами не менее 30 минут для проветривания и уборки залов.