Несмотря на то что темпы роста безработицы в США несколько замедлились, экономисты указывают на то, что высокие показатели могут быть сигналом о затяжном кризисе, ожидающем американскую экономику.

Несмотря на то что темпы роста безработицы в США несколько замедлились, экономисты указывают на то, что высокие показатели могут быть сигналом о затяжном кризисе, ожидающем американскую экономику.Как писали ранее "33Live.Ruру", на прошлой неделе коронавирус лишил работы 2,1 миллиона американцев, несмотря на то что бизнес в стране постепенно возвращается к работе. Показатели оказались ниже предыдущей недели, когда заявки на пособие в США подали 2,446 миллиона человек. Однако эксперты указывают, что результат еще слишком высок и это серьезно угрожает планам по восстановлению экономики. В общей сложности, по данным Министерства труда США, в стране насчитывается уже 41 миллион безработных. При этом пособие получает 21 миллион человек.Экономисты предупреждают: такие темпы свидетельствуют о том, что работодатели не просто увольняют своих сотрудников, они не могут их себе позволить и вынуждены сокращать расходы, а то и вовсе закрыться."Это тот вид экономического разрушения, который вы не можете быстро свернуть", — заявил Reuters Адам Озимек, главный экономист Upwork.Обновленная статистика по безработице подлила масла в огонь: в Конгрессе США идут бурные дебаты по поводу того, надо ли продлить выплату еженедельных федеральных пособий, предусмотренных пакетом мер по спасению экономики. Их срок действия истекает 31 июля. Демократы настаивают на пролонгации этой меры, однако республиканцы утверждают, что дополнительные деньги станут ненужным стимулом для тех, кто мог бы вернуться на работу, ведь зачастую зарабатывать они будут меньше, чем сейчас получают от государства.Ранее на эту проблему указали в ФРС. Чиновники Федрезерва провели исследование и выяснили, что многие работодатели и рады бы вернуть сотрудников, однако тех вполне устраивает жизнь на пособия. Они, в отличие от руководства США, ломающего голову над тем, как поскорее восстановить экономику страны, скатившуюся в рецессию, больше думают о том, "как прожить и не работать".