Против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна выдвинули еще четыре обвинения в изнасилованиях. Одна из потерпевших на момент преступления была несовершеннолетней, передает ..

Против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна выдвинули еще четыре обвинения в изнасилованиях. Одна из потерпевших на момент преступления была несовершеннолетней, передает .Четыре женщины сообщили, что подвергались насилию со стороны продюсера в период с 1984 по 2013 год. По словам жертв, Вайнштейн угрожал разрушить их карьеру, если они расскажут правду. Имена потерпевших не уточняются.Напомним, скандал вокруг голливудского продюсера начался в 2017 году. Сразу несколько популярных актрис обвинили его в домогательствах. Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы.