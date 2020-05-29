Совместное решение Роспотребнадзора и Российской премьер-лиги о возобновлении чемпионата страны по футболу со зрителями на трибунах, которых, тем не менее, должно быть ограниченное количество, дает приоритетное право на посещение матчей владельцам сезонных абонементов. Но и они не все попадут на игры.

Совместное решение Роспотребнадзора и Российской премьер-лиги о возобновлении чемпионата страны по футболу со зрителями на трибунах, которых, тем не менее, должно быть ограниченное количество, дает приоритетное право на посещение матчей владельцам сезонных абонементов. Но и они не все попадут на игры.У четырех московских клубов, в которых давно действует довольно сильная абонементная программа, болельщиков, заранее купивших контрамарки на домашние игры своих команд, много больше, чем рассматриваемые сейчас 10% зрителей от вместимости столичных арен, которых могут допустить на трибуны. Поэтому "Спартаку", "Локомотиву", "Динамо" и ЦСКА придется как-то решать вопрос с организацией приоритетного пропуска на футбол тех или иных болельщиков.Одновременно Российский футбольный союз и РПЛ рассматривают допуск на стадионы не только журналистов-телевизионщиков, но и для работников печатной и интернет-прессы. Скорее всего, они также будут включены в общий процент зрителей, присутствующих на стадионе. Что касается полицейских, присутствующих на матчах, то их, вероятно, не включат в процент зрителей.Во время матчей клубы будут призывать фанатов соблюдать дистанцию. Также изменят порядок входа болельщиков на арены. Зрители смогут проходить на стадион с помощью бесконтактной пропускной системы, однако в настоящий момент ей располагают не все клубы высшего российского дивизиона.