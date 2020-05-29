Нападающий футбольной сборной Франции и лондонского Арсенала Александр Ляказетт не намерен переходить в итальянский Интер. Клуб из Милана сделал предложение 29-летнему темнокожему французу, видя в нем потенциальную замену Лаутаро Мартинесу, но Ляказетт отказал черно-белым.

Нападающий футбольной сборной Франции и лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт не намерен переходить в итальянский "Интер". Клуб из Милана сделал предложение 29-летнему темнокожему французу, видя в нем потенциальную замену Лаутаро Мартинесу, но Ляказетт отказал "черно-белым".Французский форвард "пушкарей" не заинтересован в трансфере в итальянскую Серию "А", сообщает издание Goal.Com. Соглашение футболиста с "Арсеналом" рассчитано до июня 2022 года, но руководство лондонцев может продать француза или обменять его. В частности, рассматривается вопрос обмена Ляказетта на Лемара из мадридского "Атлетико".