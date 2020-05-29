Газ по трубопроводу Ямал-Европа поступает из Германии в Польшу вместо поставок из России в Европу, согласно данным немецкого оператора Gascade. Поэтому вся мощность газопровода остается незагруженной.

Газ по трубопроводу "Ямал-Европа" поступает из Германии в Польшу вместо поставок из России в Европу, согласно данным немецкого оператора Gascade. Поэтому вся мощность газопровода остается незагруженной.Из-за прекращения контракта "Газпрома" с Польшей 18 мая 2020 года был приостановлен транзит российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", проложенный из России через Белоруссию, Польшу в Германию.С этого момента объемы в трубе польского участка выставляются на аукцион. Длина польского участка - 683 км. Польским участком газопровода владеет EuRoPol Gaz.Россия и Польша не намерены продлевать контракт на прокачку газа по польской территории по трубопроводу "Ямал — Европа", сообщил ранее представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Прекращение прокачки газа через Польшу может снизить поставки в Европу примерно на 30 миллиардов куб. м: проектная мощность газопровода "Ямал — Европа" составляет 32,9 миллиарда куб. м в год.С 1996 года Польша получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год, втрое больший объем страна прокачивала в Германию. В 2012 году Польша добилась снижения цены российского газа на 10%, но все равно считала стоимость топлива завышенной. Через подачу иска в Стокгольмский арбитраж Польша получила право требовать от "Газпрома" возврата $1,5 миллиарда. Суд вынес решение в марте 2020 года, в настоящее время юристы "Газпрома" изучают вердикт арбитража.