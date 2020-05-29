На Яндекс.Картах появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня.

Для того, чтобы узнать график прогулок для конкретного дома, можно ввести его адрес или найти его на карте.Также с помощью сервиса можно посмотреть радиус 2 км вокруг дома. Именно таким расстоянием от места проживания мэрия Москвы рекомендует жителям ограничить радиус прогулок.Прогулки разрешены жителям столицы с 9 утра до 21.00 два раза в будние дни и один раз в выходные. С 5 до 9 утра разрешены занятия спортом на свежем воздухе без ограничений.График прогулок накануне появился на сайте мэрии Москвы. Но не все горожане смогли найти свой дом на опубликованной интерактивной карте. На Яндекс.Картах посмотреть расписание прогулок для этих домов также не получилось.Яндекс.Карты уточняют, что представленные данные носят справочный характер, и рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальном сайте мэра Москвы. Портал mos.ru, в свою очередь, указывает, что в случае перегрузки сервиса расписание прогулок для конкретного дома можно посмотреть на Яндекс.Картах.