HP и Microsoft анонсировали новую версию разработанного совместно шлема виртуальной реальности Reverb — Reverb G2. Новинка, которая поступит в продажу осенью, сохранила продвинутые характеристики предшественника и получила ряд усовершенствований. Ее целевая аудитория теперь не столько бизнес-пользователи, сколько геймеры.

HP и Microsoft анонсировали новую версию разработанного совместно шлема виртуальной реальности Reverb - Reverb G2. Новинка, которая поступит в продажу осенью, сохранила продвинутые характеристики предшественника и получила ряд усовершенствований. Ее целевая аудитория теперь не столько бизнес-пользователи, сколько геймеры.Разрешение встроенных дисплеев - 2160 x 2160 точек на каждый глаз - является максимальным. Прошла версия Reverb, отмечает The Verge, страдала от затуманенности картинки. В новой HP пообещала улучшить линзы и матрицы дисплеев, чтобы устранить этот недостаток. Расстояние между линзами можно настраивать, чего лишены многие более дешевые VR-устройства.Шлем будет использовать ту же систему отслеживания в пространстве, что и другие устройства с поддержкой платформы Windows Mixed Reality. Однако камер здесь больше: помимо двух во фронтальной части шлема добавлены две по бокам. Благодаря этому устройство стало ближе к конкурентам от Facebook - Oculus Rift или QuestХотя в разработке Reverb G2 учитывался опыт Valve в разработке шлема Index, новинка HP и Microsoft не поддерживает увеличенную до 120 Гц частоту обновления дисплеев, только 90 Гц, а угол обзора составляет на 130, а 114 градусов. Зато у Index позаимствовали конструкцию аудиосистемы - динамики для повышенного комфорта и создания эффекта присутствия отстоят от ушей пользователя примерно на сантиметр.Переделали и контроллеры - они стали удобнее, в духе Oculus Touch, с двумя дополнительными кнопками под каждую руку и без трекпада. По словам представителя HP Джона Людвига, задачей разработчиков было обеспечить наилучший иммерсивный опыт во время игр. Однако ничто не помешает использовать новинку и для рабочих задач, не связанных с играми.В США новинка поступит в продажу осенью этого года по цене 599 долларов - это заметно больше, чем стоит Oculus Rift S, но меньше Valve Index.