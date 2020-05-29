Легендарный дуб, который посадил в Летнем саду сам Петр Первый, разнесется по всей России. В рамках акции Всероссийская императорская дубрава его саженцы раздадут для посадки каждому путевому дворцу Петра.

Легендарный дуб, который посадил в Летнем саду сам Петр Первый, разнесется по всей России. В рамках акции "Всероссийская императорская дубрава" его саженцы раздадут для посадки каждому путевому дворцу Петра.Стоит отметить, что могучий дуб в Летнем саду считается одним из старейших деревьев России. Несмотря на возраст, он дает обильный урожай. Работники сада тщательно отбирают желуди для выведения новых саженцев, и это им успешно удается. Корреспондент "Вестей Санкт-Петербург" оценил растущие деревца. В возрасте пяти лет императорские дубы отправятся в музеи по разным уголкам России.Отметим, что желающие смогут в режиме онлайн наблюдать, как растут дубки. Программа "Сады просвещения" Русского музея уже вышла в эфир. Первый эфир провел сам директор музея Владимир Гусев.