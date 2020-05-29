В Сызрани из-за роста заболеваемости коронавирусом снова ужесточается режим самоизоляции. В рамках заседания оперштаба города власти приняли решение о закрытии в городе парков, стадионов и скверов, чтобы предотвратить массовое скопление людей.

В Сызрани из-за роста заболеваемости коронавирусом снова ужесточается режим самоизоляции. В рамках заседания оперштаба власти приняли решение о закрытии в городе парков, стадионов и скверов, чтобы предотвратить массовое скопление людей. Жителям также настоятельно рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, передает ГТРК "Самара".Кроме того, будет усилен контроль соблюдения масочного режима. Пассажиры, не имеющие индивидуальных средств защиты, будут высажены из общественного транспорта, а руководители торговых точек, где обнаружат нарушения, будут наказаны.Напомним, инициативу о введении кардинальных мер из-за нестабильной ситуации по заболеваемости COVID-19 глава Сызрани прриинял по поручению губернатора Дмитрия Азарова.