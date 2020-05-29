Путешествие на самолете во время эпидемии может показаться излишне утомительным и в то же время рискованным, однако эксперты предупреждают, что эпидемия изменит аэропорты к лучшему. Сейчас многим очевидно, что после эпидемии жизнь уже не будет прежней: изменения коснутся всех аспектов нашей жизни, в том числе и путешествий. На самом деле, многие технологии уже созданы, однако эпидемия ускорит их внедрение в жизнь.

Путешествие на самолете во время эпидемии может показаться излишне утомительным и в то же время рискованным, однако эксперты предупреждают, что эпидемия изменит аэропорты к лучшему.Сейчас многим очевидно, что после эпидемии жизнь уже не будет прежней: изменения коснутся всех аспектов нашей жизни, в том числе и путешествий.На самом деле, многие технологии уже созданы, однако эпидемия ускорит их внедрение в жизнь.Ниже мы расскажем о 5 факторах, которые сделают аэропорты более безопасными и удобными после эпидемии.1. Бурный рост бесконтактных технологийОжидается, что бесконтактные технологии начнут быстрее внедряться в работу аэропортов после эпидемии. Так, путешественникам, которым необходимо зарегистрироваться на рейс, пройти проверку службы безопасности и зайти на борт самолета, больше не надо будет трогать ничего, кроме, вероятно, своего мобильного телефона.Чтобы проверить личность человека, вместо паспорта будет использоваться технология распознавания лиц и биометрического сканирования.Первый такой терминал открылся в Международном аэропорту Атланты в 2018 году.Согласно исследованиям 72% клиентов предпочли пройти биометрическое сканирование вместо традиционной проверки документов.Так как подобный опыт был успешным, авиакомпания Delta также установила подобные терминалы в аэропортах Детройта, Миннеаполиса и Солт-Лейк-Сити.Подобные технологии также планируется использовать в аэропортах в Канаде, Японии, Италии, Испании и Исландии.Мобильные телефоны также играют очень важную роль, так как они могут стать фактически пультом управления путешествием.Вы сможете зарегистрироваться на рейс или сдать багаж с помощью мобильного телефона без необходимости личного взаимодействия с сотрудниками аэропорта и без необходимости прикасаться к различным поверхностям.Чтобы избежать очередей при посадке на самолет, авиакомпании также смогут использовать мобильные телефоны, приглашая пассажиров на посадку через специальные приложения, что отменит необходимость толпиться возле выхода.2. Прохождение проверки службы безопасностиКак изменить процесс, который предполагает, что пассажиры должны стоять рядом друг с другом в тесной очереди, складывая свои личные вещи в специальные корзины, которые до них использовались сотнями других людей?Одним из способов сокращения очередей является возможность бронировать время для прохождения проверки службой безопасности.Это позволит минимизировать контакты пассажиров друг с другом.Помимо этого, ряд экспертов предлагают использовать биометрические данные для прохождения проверки, но это подойдет лишь тем пассажирам, которые готовы делиться своей персональной информацией. Тем не менее это также позволит ускорить прохождение проверки.Для проверки багажа также возможно использование технологий компьютерной томографии, которая позволит установить наличие взрывных устройств и других опасных предметов.3. Обеззараживание всего – от багажа до пассажировФактически ваш багаж будет обработан и дезинфицирован, как только он попадет на ленту. Ручная кладь и корзины для обуви и личных вещей также будут проходить регулярную обработку.Но не только сумки и чемоданы будут проходить обработку. В Международном аэропорту Гонконга тестируется система обработки сотрудников, которая позволяет дезинфицировать человека с ног до головы всего за 40 секунд.Кроме того, аэропорт Гонконга уже использует специальных роботов, занимающихся дезинфекцией и обработкой различных поверхностей, в частности поручней и кнопок лифтов, что позволяет снизить риск заражения. Считается, что эта технология позволяет убить до 99,99% бактерий и вирусов в воздухе.4. Просторные терминалы, спокойный пассажирыЭксперты прогнозируют, что с введением биометрических технологий для регистрации на рейс и проверки службами безопасности терминалы будут более свободными, а пассажиры более спокойными, менее напряженными, что приведет к тому, что в хорошем настроении они будут более настроены к тому, чтобы потратить деньги.Будут также введены бесконтактные системы оплаты, что позволит избежать очередей на кассах.Важную роль будут играть беспилотные автомобили, роботы и искусственный интеллект. Однако при желании вы можете обратиться за информацией к живому человеку, даже если он физически присутствует в другом месте. В частности, в некоторых аэропортах были установлены экраны виртуальной информации, с помощью которых пассажиры могут обратиться к представителям авиакомпаний по видеосвязи.5. Проверка на болезниТак как аэропорты вводят биометрические технологии, это позволяет следить за температурой тела пассажиров, что может указывать на наличие инфекции. Кроме того, в Международном аэропорту Абу-Даби тестируется система, которая мониторит не только температуру тела пассажиров, но также сердечный ритм и дыхание. Эксперты полагают, что может быть введено сканирование легких, а результаты будут представлены пассажирам до полета.Тем не менее эксперты отмечают, что этих мер может быть недостаточно, так как многие пациенты, зараженные коронавирусом, не имеют никаких выраженных симптомов, а следовательно, нет возможности выявить у них наличие инфекции.