Наследница Сергея Бодрова пошла по стопам знаменитого отца. У 21-летней Ольги папины голубые глаза.

Наследница Сергея Бодрова пошла по стопам знаменитого отца. У 21-летней Ольги папины голубые глаза.Сергей Бодров оставил после себя двоих детей. Ольга появилась на свет в 1998 году, Александр родился в 2002-м – за месяц до исчезновения актера.Вдова Сергея Бодрова дала интервью лишь раз – в 2017 году. Семья артиста ведет довольно закрытый образ жизни.Светлана рассказала, что Ольга унаследовала характер и творческие амбиции отца. Кроме того, судя по фото на странице девушки в "Инстаграм", у нее папины глаза.Недавно она сделала стрижку под мальчика и стала еще больше похожа на Бодрова.Что касается профессии, то уже в 11 классе Ольга точно знала, что хочет поступить в театральный. В 2016-м она стала студенткой ГИТИС, который в этом году окончила.За время обучения дочь Сергея Бодрова во многих спектаклях. В фильме "Калашников" Ольге досталась роль медсестры, однако эпизод с ее участием вырезали из окончательной версии картины.Несмотря на первую неудачу в кино, наследница артиста не оставляет попыток найти себя в этой профессии. У девушки есть агент, который занимается кастингами.