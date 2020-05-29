Больше всего заражённых зафиксировано во Владимире

По состоянию на 29 мая уже 2554 жителя Владимирской области заразились новой коронавирусной инфекцией. Около 20% числа заболевших составляют жители города Владимира.Несмотря на это в ближайшие дни в областном центре планируют начать снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Глава городской администрации Андрей Шохин заявил, что во время первого этапа, одобренного региональным управлением Роспотребнадзора, владимирцам разрешат гулять и заниматься спортом на улице.«33Live.Ru» отобразил количество COVID-инфицированных в районах региона на карте:522 – во Владимире;380 – в Петушинском;361 – в Гусь-Хрустальном;238 – в Александровском216 – в Ковровском;215 – в Муромском;108 – в Кольчугинском;88 – в Собинском;76 – в Судогодском;64 – в Юрьев-Польском;63 – в Киржачском;62 – в Вязниках;41 – в Камешковском;40 – в Меленковском;39 – в Суздальском;24 – в Радужном;9 – в Гороховецком.8 – в Селивановском.