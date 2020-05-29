Поп-король отечественной эстрады затеял распродажу. Филипп Киркоров распродает вещи из собственного гардероба.

Поп-король отечественной эстрады затеял распродажу. ФилиппКиркоров распродает вещи из собственного гардероба.Артист обожает брендовые вещи. Одежды и обуви у поп-короля так много, чтоими практически доверху забиты несколько комнат. Филипп Киркоров не скрывает,что определенные наряды, за которые он отдал баснословные деньги, он так ни разу ине надел, и, наверное, не будет носить в будущем.От некоторых вещей знаменитость хочет избавиться. Так, например,артист продает джинсы, на которых изображены различные животные. По словамКиркорова за пестрые штаны он заплатил два миллиона рублей. Филипп не озвучилцену, за которую отдаст брюки, однако посетовал, что после карантина не сможетпозволить себе подобную роскошь. "Даже в половину цены вряд ли куплю", – рассудилвокалист.Между тем есть у Филиппа вещи, с которыми он пока не готоврасстаться. Артист буквально влюблен в накидку с изображением католическихфресок от модного дома Dolce & Gabbana. Именно в этом плаще поп-корольснимался в клипе "Романы". Отметим, что люксовая накидка стоитбаснословных денег – 280 тысяч евро, что по сегодняшнему курсу равноценно безмалого 22 миллионам рублей.26 Май 2020 в 2:54 PDTДобавим, что решился на распродажу радиблагого дела. Вырученные средства артист планирует направить на помощьнуждающимся. Знаменитость собирается поддержать пенсионеров, пострадавших откоронавируса.