В Министерстве просвещения России порекомендовали провести школьные выпускные 27 июня. Власти регионов должны будут сами решить, в каком формате пройдут вечера. Для защиты здоровья ..

В Министерстве просвещения России порекомендовали провести школьные выпускные 27 июня. Власти регионов должны будут сами решить, в каком формате пройдут вечера.Для защиты здоровья учащихся большинство мероприятий состоятся в режиме онлайн. Очные выпускные пройдут в регионах, которые уже вышли на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает "".