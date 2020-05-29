Один из лидеров мясного рынка США, компания Tyson Foods, вынуждена временно закрыть свой мясоперерабатывающий завод в Айове: слишком много его сотрудников заразились коронавирусом. Это усугубит и без того непростую ситуацию на рынке.

Компания Tyson Foods, один из крупнейших производителей свинины в США, сообщила о временном закрытии своего перерабатывающего предприятия в Айове, несмотря на то что еще месяц назад Дональд Трамп призвал компании из этой отрасли не останавливать производство, чтобы не допустить дефицита продуктов в стране. По данным отраслевых ресурсов, завод Storm Lake в период работы на полную мощность ежедневно забивает около 17250 свиней, что составляет около 3,5% всего производства в США.Однако коронавирус оказался сильнее президентского слова. В апреле Tyson Foods, WH Group, Smithfield Foods и JBS USA уже временно закрывали около 20 предприятий из-за высокого уровня заболеваемости среди сотрудников, и это привело к дефициту мясной продукции в американских магазинах.В этот раз причина закрытия все та же – слишком много заболевших. По официальным данным штата Айова, коронавирус обнаружен у 555 сотрудников завода Tyson's Storm Lake, то есть примерно у 22% работников.Предполагается, что Tyson свернет все работы в ближайшие два дня. После этого завод закроется на "дополнительную глубокую очистку и полную дезинфекцию". Предполагается, что он возобновит работу через неделю, однако в компании указывают на серьезную задержку получения результатов тестирования остальных сотрудников и уже наблюдающийся дефицит рабочей силы.Между тем, Объединенный международный профсоюз работников пищевой промышленности и торговли призвал администрацию Трампа и мясные компании усилить меры по защите сотрудников. По информации профсоюза, среди работников мясной промышленности США зафиксировано уже более 3 тысяч заражений COVID-19 и 44 летальных исхода."Слишком много рабочих отправляют обратно на заводы по обработке и упаковке мяса без надлежащей защиты, что вызывает новые вспышки", — заявил Reuters член профсоюза Ник Немек, фермер из Южной Дакоты.