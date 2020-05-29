Возле подмосковного Сергиева Посада обнаружили свалку дорогостоящих просроченных лекарств. Среди них жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре.

Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.Тонны просроченных дорогостоящих лекарств оказались выброшены прямо посреди поля. Среди них жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией.Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Ситуация находится на контроле областной прокуратуры, сообщает РИА Новости.