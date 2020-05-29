Аэрофлот ввел новые правила обслуживания пассажиров в соответствии с указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.

"Аэрофлот" ввел новые правила обслуживания пассажиров в соответствии с указаниями Росавиации и Роспотребнадзора для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".Теперь при посадке на рейс пассажирам будут мерить температуру. Допускаться на борт не будут те, у кого температура выше 37 градусов. Перед входом в самолет предложат обработать руки антисептиком.Пассажиры будут допускаться в самолет в защитных масках и перчатках, которые придется использовать в течение всего времени пребывания на борту. При этом каждые три часа маску надо менять. При необходимости ее выдаст бортпроводник. Во время посадки и высадки пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.Кроме того, пассажиры должны быть пристегнутыми ремнями безопасности в течение всего полета.В компании отметили, что меры будут постепенно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту.