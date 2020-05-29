На Колыме медикам, работающим с COVID-19, предоставят отпуск на два месяца. Как уточняет ГТРК Магадан, в это время будет включен карантинный период до и после отдыха.

На Колыме медикам, работающим с COVID-19, предоставят отпуск на два месяца. Как уточняет ГТРК "Магадан", в это время будет включен карантинный период до и после отдыха.Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил: "Мы рассмотрели вопрос отдыха врачей, работающих в инфекционных госпиталях. С 15 июня рабочие вахты сокращаются, поэтому постепенно медики будут выводиться из стационаров. По рекомендации Роспотребнадзора, сначала две недели на карантине, затем месяц отпуска, и после еще 14 карантинных дней".Вместе с тем, за минувшие сутки на Колыме нет ни одной смерти, и ни одного нового заболевшего. За весь период: COVID-19 зафиксировано 239 случаев заражения.Многие предприятия Колымы с 26 мая вернулись к работе. По постановлению правительства региона, режим самоизоляции теперь носит рекомендательный характер, оставаться дома обязаны только приехавшие из других регионов и люди старше 65 лет.